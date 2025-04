Painel do Sine: 80 vagas de emprego disponíveis em Poços de Caldas

Neste início de semana, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais apresenta mais de 13 mil 360 oportunidades disponíveis. Os dados foram divulgados pelo Painel de Informações do Sine, atualizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) nesta terça-feira (22). Em Poços de Caldas, 80 vagas aguardam por candidatos.

Entre as oportunidades, há funções como alimentador de linha de produção, faxineiro, operador de empilhadeira, vendedor, recepcionista e cozinheiro. O número de vagas varia conforme a demanda de cada setor, e a lista completa pode ser consultada no painel digital de vagas, atualizado diariamente. O painel pode ser acessado por aqui.

Além do site, o Sine também oferece o aplicativo Sine Fácil, gratuito para Android e iOS. Por meio dele, é possível visualizar vagas disponíveis, se candidatar e até agendar atendimentos presenciais nos postos do Sine, como o de Poços de Caldas. Os interessados nas oportunidades disponíveis em Poços de Caldas podem comparecer à unidade do Sine na Rua XV de Novembro, 386, Centro. É necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Para mais informações, o telefone de contato é (35) 3697-2260.

