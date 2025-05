Painel do Sine: 97 vagas de emprego disponíveis em Poços de Caldas

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Poços de Caldas está com 97 oportunidades de trabalho disponíveis nesta segunda-feira, 19, abrangendo diversas áreas e níveis de qualificação.

Entre as vagas disponíveis, pode-se encontrar:

Alimentador de linha de produção – 17 vagas

Faxineiro – 11 vagas

Operador de caixa – 7 vagas

Vendedor de comércio varejista

Recepcionista

Cozinheiro geral

Operador de empilhadeira

Atendente de lojas e mercados

Supervisor de vendas comercial

Atendente de agência

A lista completa de vagas é atualizada diariamente e pode ser consultada no Painel de Vagas do Sine.

Os interessados devem realizar o agendamento prévio para atendimento presencial por meio do site do Governo de Minas Gerais, na página de Agendamento de Serviços. O atendimento é realizado na Rua XV de Novembro, 386 – Centro, em Poços de Caldas/MG, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para se candidatar às vagas, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3697-2260. Para facilitar o acesso às oportunidades, os candidatos também podem utilizar o aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos Android e iOS.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.