Painel do Sine: Poços de Caldas começa semana com 78 vagas de emprego disponíveis

Neste início de semana, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais apresenta mais de 13 mil 340 oportunidades disponíveis. Os dados foram divulgados pelo Painel de Informações do Sine, atualizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) nesta segunda-feira (24). Em Poços de Caldas, há um total de 78 vagas aguardando por candidatos.

Entre as ocupações, destacam-se: auxiliar de pessoal com 15 oportunidades, faxineiro (4 vagas), recepcionista (5 vagas), vendedor de comércio varejista (4 vagas), atendente de lojas e mercados (3 vagas), alimentador de linha de produção (2 vagas), professor de inglês (2 vagas), operador de caixa (2 vagas), supervisor de vendas comercial (2 vagas) e analista de logística com 1 vaga.

O Painel de Informações do Sine/MG, atualizado diariamente, oferece uma visão abrangente das oportunidades de emprego em todo o estado. Os interessados podem acessar o sistema pela internet, onde filtros por região, município, ocupações e unidades facilitam a busca por vagas alinhadas ao perfil do candidato. O painel pode ser acessado por aqui.

O processo de busca de emprego no Sine também pode ser simplificado por meio do aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos móveis com sistemas operacionais Android ou iOS. Os 133 postos de atendimento do Sine em Minas Gerais oferecem serviços de intermediação de mão de obra, e o agendamento para atendimento presencial pode ser realizado pela internet.

Os interessados nas oportunidades disponíveis em Poços de Caldas podem comparecer à unidade do Sine na Rua XV de Novembro, 386, Centro. É necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Para mais informações, o telefone de contato é (35) 3697-2260.