Paisagens Sonoras abre chamamento para artistas interessados em integrar a programação do Festival

Inscrições ficam abertas até o dia 14 de agosto

Sucesso no ano anterior, o ‘Paisagens Sonoras Festival’ realiza sua segunda edição em 2024. O festival retorna ao Parque Municipal Antônio Molinari, e está previsto para acontecer nos dias 31 de agosto e 01 de setembro, com entrada gratuita.

A intenção do projeto é mapear artistas que têm feito um trabalho de música autoral consistente e de qualidade dentro das vertentes (Pop, Rock, Nova MPB, Reggae, Hip Hop, entre outros), entendendo ser possível um line-up capaz de unir tribos e movimentar pessoas com diferentes gostos musicais, engajando o público com os diversos trabalhos apresentados.

Buscando dinâmica na troca de palcos e também fortalecendo a cultura de discotecagem, o festival pretende ainda mesclar bandas e DJs, de forma que as atrações se revezam sem pausas. Outro ponto que foi pensado para seleção das atrações, é a igualdade de gênero dentro da programação, procurando a representação de diversos artistas.

Para a seleção artística para compor parte da programação do festival, está aberto um chamamento público que permite a inscrição de artistas interessados, com posterior curadoria que possa garantir a participação de diferentes estilos e expressões musicais. Assim, a seleção do chamamento será feita em categorias, sendo:uma banda local; uma banda de artistas não residentes em Poços de Caldas; apresentação em categoria solo; uma discotecagem. O acesso ao regulamento e formulário de inscrição pode ser feito através do link https://abre.ai/paisagenssonoras, as inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 14 de agosto, quarta-feira, às 22h, sendo oferecida uma ajuda de custo para os participantes selecionados.

Além da participação dos artistas selecionados através do chamamento, outras atrações também estão previstas na programação, que serão divulgadas em breve.

Lagunaz que está a frente do projeto comenta: “É muito importante dar continuidade a essa ideia de um festival que traz uma programação que seja uma vitrine para o público residente e também para turistas, e que através de diferentes shows é possível cativar novas plateias e também fomentar o trabalho autoral da cadeia produtiva da cidade”.

O Paisagens Sonoras Festival é viabilizado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas, com incentivo cultural da Unimed Poços e gestão cultural da Carvalho Agência Cultural.

Para saber mais acompanhe as redes sociais @paisagensonorasfestival e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Paisagens Sonoras Festival

Data: 31 de agosto e 01 de setembro de 2024

Local: Parque Municipal Antônio Molinari (Av. João Pinheiro / Country Club)

*Inscrições para bandas/grupos e DJ compor a programação devem ser feitas até o dia 14 de agosto, quarta-feira, às 22h, através do link: https://abre.ai/paisagenssonoras