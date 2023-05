Palco Sesc recebe MB2 e Convidados neste domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Palco Sesc do mês de maio recebe no domingo (28), o rapper MB2 com sua banda e outros convidados em uma das casas mais tradicionais da região, o New York Pub, a partir das 17h, com entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos no Sympla.

MB2 é acompanhado dos músicos Flávio D´Avila (teclados), Matheus Daniel (bateria), Pedro Cezar (guitarra) e Breno Oliani (baixo), além do produtor e DJ Leopac, que trazem um outro conceito para o trabalho do artista, que explora a oportunidade do Palco Sesc para a difusão e promoção do seu trabalho autoral. O show contará ainda com participações especiais dos músicos Semeador, Lu Afri e Mununu.

E para garantir que o público aproveite ainda mais o evento, a programação traz também discotecagens dos DJs Fubá e Leopac.

“Estou muito feliz em trazer esse show para o Palco Sesc. Queremos propiciar uma experimentação especial do rap, fortalecendo a cultura do povo preto e periférico, que a cada dia merece mais espaço. O New York é um espaço muito importante para a música sul mineira e esta oportunidade de garantir acesso gratuito para o público na Casa, sem dúvida, é muito especial. Tenho certeza que as pessoas irão se surpreender com este show que está sendo pensado com muito cuidado e carinho.”

Vale dizer que o New York irá oferecer promoção especial de cerveja da casa para quem chegar mais cedo. Haverá ainda uma pequena feira com produtos da Interiô, marca de roupas e acessórios de MB2.

Para garantir sua presença, basta solicitar o ingresso através do link: https://www.sympla.com.br/evento/palco-sesc-no-new-york-pub-rapper-mb2/1979964. A entrada é permitida para maiores de 16 anos.

O show tem produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, com o apoio do New York Pub e Interiô. O Palco Sesc é realizado pelo Sesc Poços de Caldas e vem movimentando a cena musical da região, garantindo a oportunidade para que artistas da cidade possam apresentar seus trabalhos para novos públicos.

Para ficar pode dentro deste e outros eventos basta acompanhar nas redes sociais

@mb2oficial e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Palco Sesc apresenta MB2 e Convidados no New York Pub

Data: 28 de maio de 2023

Horário: A partir das 17h

Local: New York Pub (Rua Rio de Janeiro, 243, Centro, Poços de Caldas)

Entrada gratuita mediante a retirada de ingressos através do link: https://www.sympla.com.br/evento/palco-sesc-no-new-york-pub-rapper-mb2/1979964

Beatriz Aquino