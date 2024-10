Palestra sobre nova lei de licitações acontece na próxima segunda

O Sebrae e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho promovem na próxima segunda-feira (21) a palestra “Lei nº 14.133” sobre as novas regras de licitações, suas modalidades e pregões.

O evento vai ser às 9h, na sala de treinamentos do Sebrae, na rua Marechal Deodoro, 274, centro, e é voltado a microempreendedores individuais, os MEIs, e contadores.

“Vai ser uma palestra para orientar os MEI a participares de licitações eletrônicas de acordo com a nova lei de licitações”, destaca Danielle Tavares, do Departamento de Suprimentos da Prefeitura, que vai proferir a palestra.

Para participar, é necessário fazer inscrição no link https://forms.gle/H8CtWavGKj7SHrrG9

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2057.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.