Panqueca de bacalhau e tomate seco & Pudim de chocolate com amêndoas

INGREDIENTES DA PANQUECA

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ½ xícaras de chá de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de óleo vegetal

PREPARO

Bata tudo junto deixe descansar por meia horas e frite em frigideira antiaderente uma por uma, dos dois lados.

INGREDIENTES DO RECHEIO

4 batatas grandes cozidas e amassadas

1 colher de sopa de manteiga

½ xícara de chá de tomate seco picado

350 gr. de bacalhau dessalgado picado

1 cebola picada

1 colher de sopa de alho picado

1 pimentão vermelho picado

½ xícara de chá de azeitonas pretas picadas

Sal, molho branco e queijo mozarela a gosto

PREPARO

Amasse as batatas com a manteiga. Refogue o bacalhau com azeite até começar a desfiar, junte os demais ingredientes inclusive a batata com manteiga e amasse cozinhando até formar um recheio firme, porém macio. Enrole as panquecas com esse recheio arrume em uma travessa refratária, regue com molho branco de sua preferência, cubra com mozarela e leve ao forno para gratinar. Sirva quente e corra pro abraço.

INGREDIENTES DO PUDIM DE CHOCOLATE

1 litro de leite

1 ½ xícara de chá de açúcar

1 xícara de amido de milho

2 caixinhas de 200ml cada

150g de chocolate meio amargo em barras

1 xícara de chá de amêndoas salgadas torradas trituradas

PREPARO

Ferva uma caixinha de creme de leite e misture cinquenta gramas do chocolate formando um ganache. Dissolva o amido de milho em um pouco do leite. Ferva o restante do leite com o açúcar e cem gramas de chocolate e engrosse com o amido dissolvido em leite. Espere esfriar um pouco e misture uma caixinha de creme de leite e as amêndoas trituradas somente depois de morno. Sirva gelado em taças individuais regado com ganache.