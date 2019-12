Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA MASSA

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 ½ xícara de chá de leite

1 colher de sopa de óleo de soja

PREPARO

Bata todos os ingredientes em liquidificador e grelhe em frigideira antiaderente untada, uma concha por vez.

INGREDIENTES DO RECHEIO

4 maçãs sem casca fatiadas

1 limão (somente o suco)

1 colher de sopa de manteiga

½ xícara de chá de açúcar cristal

½ xícara de chá de água

1 pimenta dedo de moça sem sementes

PREPARO

Derreta o açúcar sobre o fogo até caramelizar, junte a maçã, o limão, a água, espere o caramelo soltar do fundo, acrescente a pimenta, cozinhe mexendo até se juntarem os sabores então derreta a manteiga para dar brilho e sabor.

INGREDIENTES DA CALDA DE CARAMELO

1 xícara de chá de açúcar cristal

1 ½ xícara de chá de leite

PREPARO

Derreta o açúcar sobre o fogo até caramelizar entre com o leite, cozinhe mexendo até soltar do fundo e deixe esfriar.

MONTAGEM

Enrole as panquecas recheada com as maçãs regadas com a calda caramelo já fria.