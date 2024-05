Pão com tomate, pimentão e bacon & Panqueca Romeu e Julieta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA MASSA PARA OS PÃES

1 Kg. de farinha de trigo

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar refinado

50 g de fermento seco para pães

1 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa rasa de sal

600ml de água morna

RECHEIOS

Bacon frito a gosto

Pimentão, tomate e cebola laminados a gosto

PREPARO

Bata os ingredientes da massa com auxílio de um garfo distribua em três fôrmas para pão inglês devidamente untadas, atenção essa massa é bem mole mesmo. Distribua bacon sobre um deles, os legumes sobre outro, deixe um ao natural sem recheio, espere crescer coberto com pano até dobrar o volume e asse em forno quente até dourar.

INGREDIENTES PARA A PANQUECA

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ½ xícara de chá de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de óleo vegetal

Queijo branco fresco a gosto

PREPARO

Bata tudo no liquidificador, menos o queijo, deixe descansar por uma hora e frite em frigideira untada com óleo vegetal. Enrole as panquecas com recheio de queijo, aqueça em frigideira e sirva quente coberto com a calda também quente.

CALDA DE GOIABADA

300 g de goiabada

2 xícaras de chá de água

PREPARO

Pique a goiabada em pequenos pedaços, junte com a água e ferva até derreter e formar uma calda grossa.