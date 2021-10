Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PÃO DE MANDIOCA COM ORA-PRO-NOBIS & DOCE DE BANANA

INGREDIENTES DO PÃO

1 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

100 gr. de manteiga

1 ½ kg. de mandioca cozida e amassada

1 colher de sopa rasa de açúcar cristal

100 gr. de fermento biológico

3 ovos inteiros

½ xícara de chá de leite morno

½ xícara de chá de água morna

2 gemas

Sal a gosto

PREPARO

Dissolva o fermento com a colher de açúcar, junte os ovos inteiros, o leite morno, água morna, a mandioca já cozida e amassada, corrija o sal, misture tudo, junte a farinha aos poucos amassando sempre até o ponto de massa de pão, cubra e deixe crescer até dobrar o volume.

INGREDIENTES DO RECHEIO

500 gr. de carne seca cozida e desfiada

1 xícara de chá de bacon picado

1 cebola roxa picada

4 tomates para salada sem sementes picados

2 xícaras de chá de ora-pro-nobis

PREPARO

Frite o bacon em um filete de óleo até ficar crocante, junte o ora-pro-nobis, misture até murchar, retire do fogo, misture a carne seca, o tomate e cebola ambos crus.

MONTAGEM

Separe a massa em porções, abra com rolo coloque o recheio e enrole como rocambole, arrume em assadeira, espere crescer novamente, pincele com as gemas e asse em forno médio até dourar.

INGREDIENTES DO DOCE

12 bananas nanicas grandes descascadas e picada

1 ½ xícara de chá de açúcar cristal

2 colheres de sopa de suco de limão

PREPARO

Cozinhe os três ingredientes até desgrudar do fundo. Sirva com queijo branco. Mais fácil impossível!!!