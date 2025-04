Pão sírio com calabresa fresca & Assado de Pêssego com granola

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

10 pães sírio de tamanho médio

700g de linguiça calabresa fresca

3 cebolas fatiadas

1 pimentão vermelho

1 pimentão amarelo

5 ovos mexidos

Pimenta dedo de moça picada, alho picado, tomate cereja, óleo vegetal, queijo prato fatiado e sal a gosto

PREPARO

Retire a pele e refogue a linguiça em panela aberta até secar, retire da panela e refogue a cebola com uma pitada de sal na mesma panela até murchar, junte os pimentões e refogue rapidamente temperando com sal e pimenta a gosto. Em outra panela frite os tomatinhos com um fio de óleo vegetal e sal até começar a dar um tom de defumado.

Monte os sanduiches sobre uma assadeira começando pelo pão sírio, o refogado, tomatinhos, ovos mexidos, linguiça, cobrindo com queijo prato encerrando com outra fatia de pão e levando ao forno para aquecer e derreter o queijo.

INGREDIENTES DO ASSADO

1 lata de pêssego em calda (830g)

½ xícara de chá de farinha de trigo

1 ½ xícara de chá de granola

½ xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de manteiga

½ xícara de chá de castanhas de caju torrada e picadas

Sorvete ou creme chantilly a gosto

PREPARO

Drene a calda do pêssego e corte os pêssegos em fatias finas.

Misture os demais ingredientes menos chantilly ou sorvete e amasse com as mãos até obter uma farofa úmida. Distribua os pêssegos em uma travessa refratária cubra com a farofa e leve ao forno até dourar levemente.

Sirva acompanhado de sorvete o chantilly.