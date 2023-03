“Para além do Vestir” propõe feira autoral para discutir moda e sustentabilidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Será realizado neste sábado, 4 de março, o evento “Para Além do Vestir – Feira Autoral de Moda e Sustentabilidade”, no espaço cultural Arte Ziriguidum, das 14h às 20h30, com entrada gratuita.

Pensando em conscientizar e debater sobre moda e sustentabilidade de um jeito possível, justo e transparente, “Para Além do Vestir” tem como proposta a realização de uma feira bastante diferente, com bate-papos, exposição e venda de roupas e acessórios e brechó com curadoria exclusiva, visando à promoção e ao fortalecimento de marcas autorais de Poços e da região.

O objetivo é encorajar e incentivar as pessoas a reconhecer o impacto pessoal e valorizar a qualidade em detrimento da quantidade, fortalecendo a ideia de que mudanças de hábitos, valorização de pequenas marcas e da produção local podem gerar impactos significativos para trazer mudanças positivas para a sociedade como um todo.

Entre as marcas já confirmadas estão: Aluguel de Moda Casual por Amanda Ferreira, Ateliê Eco, Aurora Brand, Bazar do Futuro, DhayRo Acessórios, Interiô, Loo Firmino, Studio Bezalel e Yaô Ateliê. Nos próximos dias serão divulgados os nomes dos convidados da roda de conversa.

Além disso, haverá também discotecagem com a DJ Isadbob, cerveja artesanal da Cervejaria Gonçalves, comidinhas saudáveis da Dona Beringela, tudo para fomentar a economia criativa e fazer com que o público aproveite ainda mais o evento.

A proposta foi idealizada por Zi Marcon, Áurea Grizatti, Amanda Ferreira e Chiara Carvalho, que têm desenvolvido um trabalho em Poços de Caldas e região para trazer um novo olhar para a economia criativa e a produção cultural, especialmente quando o assunto é moda. Como profissionais apaixonadas pelo valor cultural, social e ambiental desse setor, também se sentem responsáveis em criar oportunidades para abordar a pauta e contribuir para a construção de uma sociedade mais responsável, assim, as ações do projeto “Para Além do Vestir” vêm sendo desenvolvidas desde o segundo semestre de 2022 e foram pensadas com a intenção de dar ênfase à moda sustentável e à economia criativa.

“Queremos ampliar o entendimento comum sobre o que é cultura e economia criativa, desmistificar os pensamentos de que falar de moda é algo supérfluo, apresentando marcas que respeitam as pessoas e o planeta, com trabalho justo e decente, proporcionando ao público meios para conhecer e experimentar novas formas de consumir e produzir moda, ao mesmo tempo em que também fortalecemos outros ramos da economia criativa”, comenta Zi Marcon.

Este é um projeto que tem parte de suas ações custeadas através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e conta com apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas;Secretaria Municipal de Cultura, incentivo cultural do Grupo Telemídia/Poços Net, parceria com o Arte Ziriguidum e gestão da Carvalho Agência Cultural.

Acompanhe todos os detalhes nas redes sociais: @paraalemdovestir e @carvalhoagenciacultural.