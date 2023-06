Para evitar enchentes, prefeitura realiza desassoreamento de rios na zona sul de Poços de Caldas

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas por meio da secretaria de Obras, realiza o desassoreamento e limpeza de rios e córregos, localizados na Zona Sul do município, a ação é preventiva, já que o bairro é um dos locais mais afetados no período de chuvas intensas.

O desassoreamento é a remoção de areia, lodo e outros sedimentos do fundo de rios e lagos, causados por ações humanas ou pelo desbarrancamento de terra, decorrentes de fenômenos naturais.

Segundo o secretário de Obras, José Benedito Damião o trabalho já foi feito em algumas regiões da cidade, incluindo em alguns pontos na Zona Rural. “Estamos trabalhando para que todas as regiões recebam essas melhorias nos rios e córregos. O Kennedy II sempre sofreu com problemas de alagamentos, todos os anos temos feito o serviço no tempo certo e já não temos tido mais problemas graves na época de chuvas.”

Conforme o secretário, a Zona Leste e área Central, são as próximas a receber as melhorias.

