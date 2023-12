Parada de Natal reúne grande público na Avenida Dona Gertrudes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Parada de Natal, um dos maiores eventos de natalinos do interior de São Paulo, lotou a Avenida Dona Gertrudes na noite do último domingo,03, logo no primeiro dia de apresentação!

Duendes, cookies, balas gigantes, árvores com doces, e até a cozinha da Mamãe Noel, encantaram os presentes de todas as idades. Com o tema “Uma Doce Noite de Natal”, a principal avenida de São João da Boa Vista teve até um aroma especial, trazendo a magia natalina para terras sanjoanenses.

O desfile conta com mais de 300 pessoas no elenco, além de outras 100 que trabalham na logística, infraestrutura, segurança e etc. A Parada de Natal ainda contou com 46 alas e seis carros alegóricos que contaram todos os momentos especiais da noite de Natal, do presépio até a chegada do Papai Noel.

REAPRESENTAÇÃO

No próximo domingo, 10, acontece o segundo desfile da Parada de Natal. O evento tem início às 20h30. Pedimos atenção aos motoristas para quem não transitem ou deixei carros e motos estacionados na Avenida Dona Gertrudes, pois ela será interditada á partir das 14h para a montagem de som e gradil.

SOBRE O NATAL EM SÃO JOÃO

O Natal Mágico é um projeto desenvolvido há mais de 15 anos pela Prefeitura Municipal e Associação Comercial, decorando as principais ruas comerciais e prédios históricos da cidade com mais de 100 milhões de leds coloridos e 18 mil metros de mangueiras de luzes, que encantam as crianças de todas as idades. O projeto conta ainda com o patrocínio ouro do banco Bradesco, patrocínio prata da SABESP e Sequoia Urbanismo, patrocínio bronze do Grupo JCN, apoio da Sicredi e Santa Izabel Agro Indústria, e apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, da Águas Prata, Big B Batatas, Grupo Fortress e Sempre Vale Supermercados.

A programação completa dos eventos de Natal em São João da Boa Vista, com horários e detalhes, pode ser consultada no site www.natalemsaojoao.com.br.

Fotos: Rafa Vianna