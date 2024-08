Paris 2024: ex-aluno da PUC Poços de Caldas encerra a segunda Olimpíadas como fisioterapeuta da seleção brasileira de natação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Formado em 2008 e especialista em fisioterapia esportiva, Tiago Testa serve à seleção nacional há nove anos

Fisioterapeuta formado pela PUC Minas Poços de Caldas, em 2008, Tiago Testa encerrou o segundo ciclo olímpico com a participação em Paris 2024. O egresso é fisioterapeuta da seleção brasileira de natação, da Confederação Brasileira de Desportos (CBDA), e também esteve presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Tiago atua como fisioterapeuta referência do Departamento de Natação do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, desde 2013. No entanto, o profissional é convocado para servir a seleção nacional em diversos tipos de competição. “Minha primeira convocação para seleção brasileira de natação foi em 2015, para o Campeonato Mundial Junior de Natação, em Singapura. Essa conquista veio através do trabalho que realizamos juntos aos atletas do clube. Sou convocado para servir, acolher e ajudar a seleção brasileira de natação como um todo. Sem restrições. Dando continuidade ao que realizamos em nosso clube e em missões anteriores com a Seleção. Sempre tendo em mente que somos apenas um facilitador do processo, sendo o atleta/treinador a ‘célula principal’, explica Tiago.

Nos Jogos Olímpicos de 2024, Tiago ficou responsável pela organização de todos os materiais destinados aos procedimentos fisioterápicos para os atletas. Além disso, a equipe de fisioterapia também ficou a cargo da montagem do chamado “Quartel General”, espaço de atendimento nos locais onde os atletas treinam e competem. Além disso, o ex-aluno da PUC Minas Poços de Caldas atuou nos trabalhos preventivos, de recuperação e reabilitação de atletas pós treinamentos e competições. De maneira mais específica, os procedimentos realizados basearam-se na utilização de banheiras de imersão, botas compreensivas, liberação miofascial, terapia manual, massagens, entre outros métodos.

De acordo com Tiago, estar presente em Paris 2024 foi uma experiência profissional e pessoal única. “Tóquio, em 2021, foi sensacional. Porém, estávamos vindo e vivendo uma ‘pós-pandemia’ e, tudo naquele momento, eram incertezas e medos. Mas as Olimpíadas de Paris foi maravilhosa, livre, pura; tudo que os Jogos Olímpicos requerem: a união e alegria dos povos. Foi um sonho, um mix de sensações e sentimentos. A todo momento me pegava agradecendo a Deus por estar vivendo aquilo, queria mostrar sempre algo a alguém. Eu via algum atleta famoso, tirava fotos e mandava para minha mulher, e ela sempre dizendo: ‘curta, divirta-se. Viva o Jogos.’ Foi o que tentei fazer e acho que consegui, até porque a saudade já bateu”, conclui.

Além de atuar no Clube Pinheiros e na seleção brasileira, Tiago ministra aulas, palestras e cursos. A paixão do fisioterapeuta pelo esporte sempre esteve presente ao longo da vida; na infância e adolescência dedicava-se ao futebol de salão, até que uma lesão na clavícula mudou os rumos pessoais e profissionais do ex-aluno. “Foi nessa época que tive meu primeiro contato com a fisioterapia. Eu também tinha um vizinho que fazia o curso na faculdade e sempre conversamos a respeito. Isso foi me fez olhar com muito carinho para essa profissão, porém a todo momento, eu só me via atuando no esporte. Foi quando escolhi a PUC Minas para cursar fisioterapia e a partir daí, foi só alegria, claro, olhando sempre para a área esportiva com muito amor e atenção mais que especiais”, completa o egresso.

Hoje, com 39 anos, Tiago reconhece que todo o esforço e persistência valeram a pena. “Se eu pudesse dizer algo para o Tiago que estava entrando na faculdade, seria: ‘Parabéns. Sonhos são para serem realizados; e você conseguiu realizar alguns. Tudo valeu muito a pena. Fui privilegiado na minha formação; tive mestres, professores, educadores e referências que me potencializaram a buscar cada vez mais a excelência, mesmo sabendo que a excelência é alvo móvel.”

Após a participação nas olimpíadas de Paris, Tiago está empenhado no Campeonato José Finkel de Natação 2024, que acontece do dia 12 a 17 de agosto, em Florianópolis (SC). O torneio é uma classificatória para o Campeonato Mundial de Piscina Curta (de 25 metros), que vai acontecer em Budapeste, na Hungria, em dezembro deste ano.

Fotos: acervo pessoal.