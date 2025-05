Parque Ambiental da Alcoa Poços de Caldas celebra 32 anos como polo de pesquisa e educação ambiental

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mais de 40 trabalhos acadêmicos, relevantes para a conservação da biodiversidade, já foram desenvolvidos em parceria com diferentes instituições

Poços de Caldas, maio de 2025 – O Parque Ambiental da Alcoa Poços de Caldas completou, este mês, 32 anos de compromisso com a educação ambiental e a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Localizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Retiro Branco, em Poços de Caldas (MG), o espaço tem se consolidado como um importante centro de apoio ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e iniciativas voltadas para a sustentabilidade.

Ao longo de mais de três décadas, o Parque é utilizado para a realização de estudos científicos em parceria com diferentes instituições, como o Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) e a Universidade Federal Fluminense (UFF). Mais de 40 trabalhos acadêmicos já foram desenvolvidos, incluindo pesquisas como o Guia de Campo: Plantas Vasculares em Áreas de Compensação Ambiental. Segundo Amílcar Walter Saporetti Júnior, doutor em Botânica e professor do IFSULDEMINAS responsável pelo estudo, “o guia de campo é um documento científico/pedagógico que destaca a importância de espécies de plantas vasculares em áreas de compensação ambiental da Alcoa para a biodiversidade e a restauração ambiental”.

Em março de 2024, a parceria firmada entre a Alcoa Poços de Caldas e o IFSULDEMINAS possibilitou o uso do laboratório do Parque para a realização de pesquisas de campo nas RPPNs Retiro Branco e Morro das Árvores. Essa colaboração fortalece o desenvolvimento de estudos e a qualificação de profissionais, consolidando o papel da iniciativa privada no avanço da ciência. “A presença do Parque Ambiental em uma área urbana e protegida facilita o acesso a pesquisadores, estudantes e à comunidade em geral, incentivando o conhecimento da biodiversidade e a valorização da flora local”, destaca Amílcar.

Além de fomentar pesquisas, o Parque Ambiental Alcoa continua sendo um espaço de educação ambiental por meio do programa Cultivando a Mata Atlântica, que envolve alunos da rede pública em atividades interativas sobre conservação e respeito ao bioma. “Ao longo dos anos, o Parque se tornou um importante ponto de conexão entre ciência e sociedade, incentivando a pesquisa e despertando a consciência ambiental desde cedo. Seguimos comprometidos com a preservação e o fortalecimento dessas iniciativas”, afirma Fernanda Ferrante, gerente de Mineração da Alcoa Poços de Caldas.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

