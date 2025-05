Parque José Afonso Junqueira recebe estrutura para o 2º Festival das Cervejarias Vulcânicas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gratuito acontece de 29 de maio a 1º de junho no Parque José Afonso Junqueira

Está tudo pronto para o 2º Festival das Cervejarias Vulcânicas, que promete movimentar Poços de Caldas e toda a região de 29 de maio (quinta-feira) a 1º de junho (domingo), no tradicional Parque José Afonso Junqueira. Com entrada gratuita, o evento é um convite à celebração da cultura cervejeira local, com muita música, gastronomia e lazer para todas as idades.

A estrutura do festival já está montada e conta com 11 barracas de chope artesanal, cada uma representando uma das cervejarias locais. Ao todo, mais de 100 rótulos diferentes estarão disponíveis, contemplando desde os estilos mais clássicos até as inovações criativas dos mestres cervejeiros de Poços.

Além disso, o evento contará com uma barraca de bebidas não alcoólicas, seis barracas de alimentação com pratos da gastronomia regional e uma barraca especial dedicada à venda de roupas de frio, ideal para quem quiser curtir o festival com conforto nas noites mais geladas.

Os horários de funcionamento são:

Quinta (29) e sexta (30) a partir das 18h

Sábado (31) e domingo (1º/06) a partir das 12h

A segurança do evento está garantida com o apoio de todas as forças de segurança da cidade, garantindo tranquilidade para o público aproveitar cada momento.

De acordo com o presidente da Liga das Cervejarias Vulcânicas, Luiz Henrique Justo, o festival foi planejado com atenção aos detalhes:

“Queremos proporcionar uma experiência completa para os visitantes, valorizando a produção local e recebendo com qualidade as pessoas de Poços e de toda a região.”

O evento é uma realização da Liga das Cervejarias Vulcânicas de Poços de Caldas, com apoio da Prefeitura Municipal e da Rota Vulcânica.

Cervejarias participantes: Ziel, Cervejaria Virtus, Porcaria e Choperia, Hill Beer, Cervejaria La Madre, Cervejaria Gonçalves, Cervejaria Bricks, Cervejaria Bones, Cervejaria Gorillaz, Cervejaria Passo Preto e Cervejaria BorderBrew.

Fundada em 2021, a Liga das Cervejarias Vulcânicas tem se destacado como importante agente econômico e social de Poços de Caldas, com presença constante nos principais eventos da cidade e ações de contrapartida que beneficiam instituições e impulsionam o desenvolvimento local.

Programação musical:

Quinta-feira – 29/05

18h00 – DJ Toca Disco

20h30 – Banda Miaral

Sexta-feira – 30/05

18h00 – DJ Toca Disco

18h30 – Arabela

20h30 – Viva La Vida

Sábado – 31/05

12h00 – DJ Toca Disco

15h00 – Minduim

18h00 – Genes Recessivos

21h00 – Electra

Domingo – 01/06

12h00 – DJ Toca Disco

14h00 – Nó na Madeira

17h00 – Samba do Mununu

20h00 – Michel Falcão

Com uma programação diversificada, estrutura completa e foco na valorização da produção local, o 2º Festival das Cervejarias Vulcânicas promete ser um dos grandes destaques do calendário de eventos de Poços de Caldas em 2025. Marque na agenda, reúna os amigos e venha brindar!