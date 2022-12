Parque Municipal sedia brasileiro de Bike Trial

Alice Dionisio

No sábado (10), a partir das 14h, Poços de Caldas sedia o Campeonato Brasileiro de Bike Trial no Parque Municipal Antonio Molinari. O evento é realizado pela Associação de Ciclistas de Poços de Caldas com apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

O campeonato vai ter participação de atletas de destaque no cenário brasileiro e acontece na pista criada recentemente para prática da modalidade esportiva.

O bike trial é uma variação do ciclismo influenciada pelo trial de motocicleta. É praticado em bicicletas aros 20, 24 e 26, com o objetivo de passar obstáculos. É um esporte que combina habilidade, equilíbrio, técnica, coragem e improviso. Os obstáculos podem ser naturais ou artificiais e incluem paletes, carretéis, barris, pneus de trator, vigas de madeira e caixotes.

A pista local foi desenvolvida sob supervisão de atletas da cidade e é uma das mais completas. Mais informações sobre o Campeonato Brasileiro de Bike Trial podem ser obtidas pelo telefone 3697-2082.

