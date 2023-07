Parque Municipal sedia Torneio de Basquete 3×3 no domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No domingo (30) acontece a 3ª edição do Torneio de Basquete 3×3 no Parque Municipal Antonio Molinari, na zona oeste de Poços de Caldas. A competição vai reunir várias equipes a partir das 9h. Este ano, pela primeira vez, haverá também equipes femininas. Podem participar da competição jovens a partir de 15 anos.

Com origem nas ruas, o basquete 3×3 é uma variante do basquete tradicional, jogado com apenas três jogadores em cada equipe, em vez dos cinco jogadores tradicionais. As partidas ocorrem em meia quadra, com apenas uma cesta e têm uma duração mais curta, geralmente 10 minutos ou até que uma das equipes alcance 21 pontos.

O estilo do jogo é rápido, intenso e dinâmico, o que o torna emocionante para os jogadores e os espectadores. Cada equipe tem apenas 12 segundos para executar a jogada e a pontuação varia entre 1 ou 2 pontos. O basquete 3×3 ganhou popularidade em todo o mundo e foi reconhecido como um esporte oficial nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio.

Em Poços de Caldas, a prática do esporte já acontece há um bom tempo. “Aqui na cidade, o basquete 3×3 é praticado há muitos anos, principalmente nas quadras do Parque Municipal Antônio Molinari”, comenta o organizador do torneio, Leandro Marcus Pereira, antigo adepto do esporte. “E a cada ano, aumenta a procura pelo basquete 3×3”, completa. No ano passado, o evento reuniu doze times.

O Torneio de Basquete 3×3 tem patrocínio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, apoio da Secretaria Municipal de Esportes e incentivo da Alcoa.