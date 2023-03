Parque Municipal tem atividades para mulheres neste domingo (19)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

No domingo (19) acontece um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no Parque Municipal, o “Mulheres Inspiradoras”. Haverá atividade física e rodas de conversa. O evento é realizado pelo Studio Reforce e tem apoio da Prefeitura.

A programação começa às 9h, com aula de dança e funcional com o preparador físico Vinícius Gonçalves e a fisioterapeuta Bianca Reis. Às 10h, haverá pilates com a professora Gabrielle Damião, e às 11h, uma roda de conversa com a psicóloga Ana Paula de Lima sobre estresse na rotina das mulheres.

O evento inclui massagem e sorteio de brindes. Além disso, a organização está arrecadando itens de higiene pessoal para o projeto Maria Cinderela, que podem ser entregues no domingo.