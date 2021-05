Parque Municipal tem caixa de areia ampliada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi realizado pela secretaria municipal de Esportes, a ampliação do “Espaço Esportivo de Areia” no Parque Municipal Antônio Molinari. Além da prática esportiva, o objetivo é proporcionar mais um espaço de lazer à população.

Com o crescimento do Futevôlei, também do Beach Tennis e do Vôlei de Praia, o setor desenvolveu a ampliação no ponto do parque que continha apenas uma quadra anteriormente. O secretário municipal de Esportes, Fernando dos Santos comenta a importância das melhorias. “Queremos fomentar a prática esportiva e ainda oferecer novos espaços de lazer no Parque Municipal. Mesmo neste momento de pandemia vamos preparar nossas praças esportivas, para o retorno o quanto antes e com segurança. Com um espaço maior, os esportistas poderão ter um ponto adequado e ao mesmo tempo, será um espaço de lazer para toda a população.”

Além deste serviço, a equipe em parceria com o setor de Serviços Públicos e Obras, está promovendo outras intervenções com objetivo em aprimorar certos pontos do parque.

“Vamos melhorar ainda mais o parque, por exemplo com a caixa de areia das crianças que já foi limpa e deverá receber mais areia. O Parque entretanto, continua fechado aos fins de semana por segurança pois infelizmente muitas pessoas ainda insistem em não colaborar ficando sem máscara e se aglomerando”, finaliza o secretário.Parq