Parques Municipal e Ecológico reabrem neste sábado em Poços de Caldas

A partir de sábado (19), o Parque Municipal Antonio Molinari, localizado na zona oeste, e o Parque Ecológico da Zona Sul voltam a receber a população, após ficarem seis meses fechados devido à pandemia. Os locais, no entanto, terão restrições para garantir a segurança dos frequentadores.

O horário de abertura vai ser das 6h às 19h. Além disso, haverá um limite de rotatividade de 100 pessoas nos parques ao mesmo tempo. A Guarda Municipal vai fiscalizar a entrada e a saída nos dois locais. No Parque Municipal, o acesso em frente ao Country Club é o que fica aberto. Tanto lá quanto no da Zona Sul, haverá mediação de temperatura, álcool em gel disponível. Somente pessoas com máscara vão poder entrar.

As áreas gramadas ganharam demarcações para indicar onde as pessoas que vão em turma ou em família podem ficar para brincar, fazer piquenique e outras atividades.

Pista de skate, quadras, academia ao ar livre e campo society vão ser liberados. Já xadrez e brinquedos infantis permanecem interditados. Segundo a Secretaria de Esportes, estes espaços devem ser reabertos numa próxima etapa. “O Parque Municipal e o Parque Ecológico da Zona Sul são locais muito importantes e muito procurados pelo nosso munícipe, tanto para relaxar quanto para cuidar da saúde física”, diz o secretário de Esportes, Ricardo Oliveira. “Contamos com a colaboração dos frequentadores para respeitarem os protocolos de distanciamento social, uso de máscara e de álcool em gel. A gente vai continuar fiscalizando, mesmo estando dentro dos próprios municipais”, acrescenta.

A decisão de reabrir os parques ocorre após um minucioso estudo feito pelo Comitê Gestor Extraordinário da Covid-19, levando em conta a situação da pandemia da cidade e as orientações da Organização Mundial de Saúde, além das determinações do programa estadual Minas Consciente.

