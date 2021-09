Partidos pedem a cassação do vereador Claudiney Marques (PSDB) por apologia ao Nazismo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os partidos Avante, PC do B, PSB e Solidariedade protocolaram na Câmara Municipal, no Ministério Público de Minas Gerais, na Polícia Federal e no PSDB Nacional pedido de apuração pela prática de conduta delituosa do vereador Claudiney Marques (PSDB).

A manifestação dos partidos políticos surgiu após a última sessão ordinária da Câmara Municipal de Poços de Caldas, realizada ontem (21). Para os partidos que pedem a cassação, a fala faz apologia ao comparar o regime nazista e fascista com a discussão em questão referente à ideologia de gênero.

No pedido de cassação, eles afirmam que “a fundamentação da denúncia e pedido de cassação é baseada na lei 7716/89 que criminaliza apologia ao Nazismo no Brasil, a lei 8429/92 que estabelece aos agentes públicos os princípios da moralidade em suas ações, o artigo III inciso IV da Constituição Federal que promove o bem de todos sem preconceitos de origem e o artigo V que constitui o racismo como crime”.

Por fim, os partidos rogam pela cassação do mandato baseado na quebra do decoro parlamentar e conduta pública.

A TV Poços entrou em contato com o vereador Claudiney Marques, que por telefone disse que tomou conhecimento do pedido de cassação logo após o almoço. “Eles têm o direito deles, assim como eu estava ontem [no direito] de me expressar. Durante o debate eu não fiz apologia ao nazismo. Eu disse que tão ruim quanto o nazismo é essa ideologia de gênero” afirmou.

Assista ao vídeo: