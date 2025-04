Páscoa e Tiradentes: Confira o que abre e fecha no feriado prolongado

Por conta da Semana Santa e do feriado de Tiradentes, o expediente das repartições públicas será alterado. Na Prefeitura (Centro Administrativo) o expediente vai aé esta quarta-feira (16) e retorna na próxima terça (22), lembrando que dia 21 também é feriado.

Saúde

As unidades básicas de saúde encerram na quarta e também retornam na terça. A UPA- Unidade de Pronto Atendimento, o Hospital Margarita Moralles e o Hospital da Zona Leste funcionam sem interrupção, assim como o Samu. Já nas farmácias haverá apenas distribuição de medicamentos da atenção primária, na quinta (17) e segunda (21), das 8h às 17h, e no sábado (19), das 8h às 14h.

Coleta de Lixo

A coleta de lixo acontecerá normalmente, sem interrupção de horários, incluindo a coleta de recicláveis, realizada pelas cooperativas.

Feiras

A feira da Cohab será antecipada de sexta para quinta-feira (17). No mesmo dia, acontece a feira da Vila Nova. O Mercado Municipal fecha apenas na Sexta-feira da Paixão (18). A Ceasa abre na quarta e fecha na sexta, retornado na segunda.

Turismo

A Fearpo e a Expo-Arte terão funcionamento ampliado, de sexta a segunda. O Balneário Mário Mourão abre na quinta e sábado, das 8h às 18h, e na sexta, domingo (20) e segunda, das 8h às 12h. As Thermas Antônio Carlos estão sob direção do governo do Estado de Minas.

O teleférico funciona todos os dias, de 9h às 18h, assim como os demais atrativos localizado no Parque do Cristo. Mais informações aqui.

