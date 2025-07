Passado, presente e futuro dialogam com a participação da Cia de Teatro Conscius Dementia no Festival de Inverno de Poços de Caldas 2025

Atualizado em 17 de julho de 2025

O Festival de Inverno de Poços de Caldas edição 2025 tem como tema “Raízes de Poços: Arte e Mineiridade”, a Cia de Teatro Conscius Dementia vem a 11 anos contribuindo com a programação de forma consistente e diversa. Em 2025 o grupo apresenta o clássico “Os Saltimbancos” com nova equipe e também “Show da Liberdade” que marca um recomeço para o grupo.

O clássico “Os Saltimbancos” foi escrito por Chico Buarque. Reúne quatro animais: o Jumento, o Cachorro, a Galinha e a Gata que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos. A montagem da Cia de Teatro Conscius Dementia completa 10 anos em 2025, teve sua estreia em novembro de 2015 no FETEM – Festival de Teatro Nas Escola Municipais onde foi laureado com os prêmios 3º lugar na categoria Espetáculo, Melhor Maquiagem e 2º lugar na categoria Direção. Desde então o grupo mantém o espetáculo em seu repertório, sendo muito solicitado pelo público. A equipe técnica e o elenco já passou por diversas alterações e adaptações por variados motivos no decorrer dos anos e recentemente o elenco ganhou um novo Jumento interpretada por Dani Silva, quem também passou a compor a equipe técnica foi Raíssa Rezende na sonoplastia.

“Show da Liberdade” é uma tragicomédia que aborda repressão, injustiça e direitos humanos, encenada como programas de TV dos anos 1990/2000, como Show do Milhão, Fantástico e Show da Xuxa. A nova montagem do grupo é um recomeço para as atrizes Danielle Marques, Gabriela Severini e Rafaela Jacon Dutra que formam hoje a Cia de Teatro Conscius Dementia. Através do processo colaborativo as atrizes conduzem a cena inspiradas no primeiro grande espetáculo da Companhia: a montagem de “Liberdade, Liberdade”, apresentada pela Cia Conscius Dementia em 2014, vencedora do Prêmio Benigno Gaiga de Incentivo ao Teatro no ano seguinte. A montagem também foi convidada para a 3ª edição das “Jornadas Internacionais Descobrindo Culturas em Língua Portuguesa”, realizada em Córdoba, Argentina em 2016 e foi essa a primeira experiência internacional que a companhia tem em seu currículo. Agora, dez anos após essa trajetória marcante, a Companhia revisita a obra com uma linguagem atual, irreverente e profundamente conectada com o seu tempo, reafirmando o compromisso artístico com a reflexão crítica e a experimentação estética.

Os dois espetáculos reforçam a continuidade do trabalho feito pelo grupo, sempre amparado na memória da fundadora Larissa Garcia. Além disso, a produtora Andressa Rodrigues segue sendo um ponto de apoio importante para que o grupo possa realizar o trabalho com a qualidade construída ao longo dos anos.

Seguem as informações de cada espetáculo:

Dia: 18 de julho

O que: Os Saltimbancos

Horário: 13h

Local: Mundo da Criança – Praça Dom Pedro ll

Ingressos: GRATUITO

Dia: 23 de julho

O que: Show da Liberdade

Horário: 20 horas

Local:Teatro Benigno Gaiga no Espaço Cultural da Urca

Ingressos: R$20,00 Inteira e R$10,00 Meia (estudantes, professores, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, PCD’s e acompanhantes, artistas, pacientes com câncer e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos inscritos no CAD Único)

Os ingressos podem ser adquiridos com as integrantes da Cia, pelo link

https://www.sympla.com.br/produtor/ciaconsciusdementia ou no dia da apresentação na portaria, a partir de 13h.

Para saber mais informações encontre o grupo nas redes sociais @ciaconsicusdementia ou envie um email para conscius.venda@gmail.com.