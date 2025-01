Passagem de Comando da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi realizada hoje (27)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta segunda-feira (27), Poços de Caldas foi palco da cerimônia de passagem de comando do 29º Batalhão da Polícia Militar e da 1ª Cia Independente de Bombeiros, com a presença do Prefeito Paulo Ney, do Vice-prefeito Eduardo Januzzi, além de outras autoridades municipais e estaduais.

O evento marcou a transição de comando da Polícia Militar, com o Tenente Coronel André Luís da Silva assumindo o posto de comandante, sucedendo o Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia, que, após liderar a unidade, seguirá para o comando do 43º Batalhão da Polícia Militar em São Sebastião do Paraíso, no sudoeste de Minas Gerais.

Com uma carreira consolidada na Polícia Militar e uma forte ligação com Poços de Caldas, o Tenente Coronel André Luís já comandou a 129ª Companhia Tático Móvel e a 18ª Companhia de Missões Especiais na cidade, além de ter liderado o 56º Batalhão em Itajubá e, mais recentemente, o 64º Batalhão em Alfenas.

O 29º Batalhão, que abrange 11 municípios, incluindo Poços de Caldas, Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Divisa Nova, Ibitirama de Minas, Ipuiúna e Santa Rita de Caldas, tem a responsabilidade de garantir a segurança de mais de 310 mil habitantes. A cerimônia, realizada no Cenacon, contou com discursos das autoridades presentes, que destacaram a importância do trabalho realizado pelo Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia e deram as boas-vindas ao novo comandante, que reafirmou seu compromisso em manter a excelência na segurança pública da região.

E a 1ª Cia Independente de Bombeiros também passou por uma mudança de comando. O Major Rovigo Tosatti Soares foi sucedido pelo Tenente Coronel Geraldo Aparecido Coelho, que assumiu a responsabilidade de liderar a corporação, com o objetivo de continuar garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade.

A troca de comando reflete o compromisso das forças de segurança em proporcionar um policiamento e atendimento de qualidade, sempre focados na proteção e na proximidade com a população.

“Gostaria de agradecer ao Tenente Coronel Afrânio Tadeu Garcia pelo excelente trabalho à frente do 29º Batalhão e desejar muito sucesso ao Tenente Coronel André Luís da Silva, que assume agora o comando. Da mesma forma, agradeço ao Major Rovigo Tosatti Soares e dou boas-vindas ao Tenente Coronel Geraldo Aparecido Coelho. Tenho plena confiança de que ambos darão continuidade ao excelente trabalho de segurança e proteção que nossa cidade e região merecem. A Prefeitura segue à disposição para apoiar as forças de segurança no que for necessário”, afirmou o Prefeito Paulo Ney.