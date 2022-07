Patrulha patrimonial aumenta efetivo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura Municipal por meio da secretaria de Defesa Social, aumentou a equipe de vigilância municipal. Foram contratados 30 vigilantes reforçando o patrulhamento nas praças centrais e nos postos fixos distribuídos pela cidade.

Todos os vigilantes possuem cursos nas normativas da Polícia Federal nas áreas de vigilância patrimonial e escolta armada.

Segundo o diretor da Guarda Civil Municipal, inspetor Marcelo Gavião Bastos os vigilantes ajudam no trabalho da GCM que muitas vezes podem fazer as patrulhas com deslocamento e não precisam ficar nos pontos fixos, que muitas vezes são alvo de vandalismo. O novo grupo auxilia no trabalho já prestado e aumenta a segurança na patrulha patrimonial.