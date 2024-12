Paulo Ney anuncia José Benedito Damião como Secretário e Paulo Henrique Ribeiro como Adjunto de Infraestrutura e Obras Públicas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prefeito eleito de Poços de Caldas, Paulo Ney, anunciou na tarde desta segunda-feira, 23, os nomes que irão comandar a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas em 2025. José Benedito Damião permanecerá como Secretário, e Paulo Henrique Ribeiro assumirá o cargo de Secretário Adjunto.

José Benedito Damião, atual Secretário de Obras do município, é conhecido pela sua dedicação e competência. Sua trajetória começou como técnico em edificações, e, com o tempo, conquistou reconhecimento pelo seu trabalho. Entre 2016 e 2018, foi coordenador da Zona Oeste, onde se destacou na gestão de demandas regionais. Em 2018, assumiu o cargo de Secretário Adjunto de Obras, e logo após, passou a liderar a pasta. Durante sua gestão, importantes obras transformaram a cidade, como o Centro Administrativo, a Alameda Poços, a Escola Nicolina Bernardes, o CEI Sonho Dourado, a revitalização da Praça dos Macacos e um extenso programa de asfaltamento. Além disso, coordenou o projeto “Nosso Bairro Está de Volta”, que promoveu melhorias na qualidade de vida e o desenvolvimento da cidade.

Paulo Henrique Ribeiro, o novo Secretário Adjunto, traz uma vasta experiência na área de Engenharia e Gestão Pública. Graduado em Engenharia Civil pela PUC e com diversas especializações, como Engenharia de Segurança do Trabalho, Ambiental e Saneamento Básico, além de MBAs em Gestão de Projetos e Gestão Pública, Paulo combina expertise técnica com visão estratégica. Atuou como Engenheiro Fiscal de Obras Públicas e foi fundamental no desenvolvimento de projetos estruturais na Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas de Poços de Caldas. Também foi representante no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, contribuindo para a preservação cultural da cidade. Atualmente, é responsável pelo Departamento de Manutenção, Comunicação e Informática, e esteve à frente de importantes marcos, como o Centro Administrativo e a Alameda Poços.