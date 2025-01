Paulo Ney anuncia novos nomes para o secretariado de Poços de Caldas a partir de janeiro de 2025

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prefeito eleito de Poços de Caldas, Paulo Ney, anunciou mais três nomes que irão compor seu secretariado a partir de janeiro de 2025. Os escolhidos assumem áreas estratégicas da administração municipal, com o objetivo de fortalecer a gestão pública e promover o desenvolvimento da cidade.

Vinícius Ferreira Gadbem, de 54 anos, é o novo nome para a Controladoria Geral do Município. Formado em Direito pela FADIVA, com especialização em Gestão Empresarial pelo CENEC, MBA em Finanças pela FGV e PDC em Conselheiro Administrativo/Consultivo pela IEL FIEMG, Gadbem possui uma vasta experiência profissional. Sua carreira foi construída em instituições financeiras, onde atuou em gestão de unidades, auditoria e gerência regional. Também possui uma sólida atuação como consultor e advogado nas áreas empresarial e tributária. Ele assumirá o cargo no dia 1º de janeiro de 2025.

Luis Gustavo Abud, mais conhecido como Scud, foi nomeado Secretário de Comunicação. Com 47 anos e 32 de experiência nas áreas de publicidade e audiovisual, Abud possui uma carreira sólida, marcada por passagens por diversos veículos de comunicação e pelo seu trabalho na formação de novos profissionais do setor. Atualmente, é CEO, diretor de novos negócios e produtor de eventos, além de ser sócio-fundador de uma produtora de vídeo que atua desde 1999 no mercado de mídia digital.

Abud assume o cargo com a missão de aprimorar a comunicação pública da administração municipal, buscando uma integração eficiente entre os setores do governo e fortalecendo a transparência e a confiança da sociedade nas ações do poder público.

Stefano Zincone, geólogo de 43 anos, foi escolhido para comandar a Secretaria de Meio Ambiente. Com formação pela UNICAMP, onde também obteve mestrado e doutorado em Geociências, Zincone tem ampla experiência na área de geologia e recursos naturais. Atualmente, é Diretor da Volcano Geoconsultoria, onde lidera projetos inovadores em áreas como pesquisa mineral, geotecnia, hidrogeologia e geologia ambiental.

Zincone possui uma carreira acadêmica destacada, com uma década de atuação como professor em universidades federais e diversas publicações científicas em periódicos internacionais. Sua expertise será fundamental para enfrentar os desafios ambientais de Poços de Caldas e promover soluções sustentáveis para o município.