Paulo Ney confirma continuidade de Franco Martins e Dra. Fernanda Soares em sua gestão a partir de 2025

O prefeito eleito de Poços de Caldas, Paulo Ney, confirmou a continuidade de dois nomes importantes em sua gestão a partir de janeiro de 2025. O primeiro deles é Franco Martins, que continuará à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O segundo é a Dra. Fernanda Soares, que seguirá comandando o PROCON de Poços de Caldas.

Franco Otávio Tobias Martins, de 44 anos, é natural de Poços de Caldas e possui uma sólida formação acadêmica, com graduação em Administração de Empresas e especialização em Gestão de Pessoas e Liderança. Ao longo de sua carreira, ele se destacou no setor privado, com forte atuação nas áreas de Recursos Humanos, Logística e Supply Chain. No âmbito associativo, foi vice-presidente da Associação Atlética Caldense entre 2011 e 2016, contribuindo para o fortalecimento da entidade. Desde 2023, ocupa o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, onde tem sido peça-chave para a atração de investimentos em Poços de Caldas, com destaque para mais de R$ 5 bilhões em aportes e a geração de mais de 16 mil empregos nos últimos dois anos. Além disso, foi fundamental para o crescimento dos setores agropecuário e tecnológico, consolidando a cidade como um polo de inovação e desenvolvimento regional.

Já Dra. Fernanda Cristina Soares Anastácio, de 36 anos, é advogada e atua no PROCON de Poços de Caldas desde 2017. Com grande dedicação à defesa do consumidor, ela é representante dos Procons de Minas Gerais no Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério Público do Estado. Fernanda também foi eleita conselheira no Fórum dos Procons Mineiros, representando a região Sul do estado. Além disso, é membro ativo da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB de Poços de Caldas. Sua gestão no PROCON tem sido marcada pela proteção e fortalecimento dos direitos dos consumidores no município.