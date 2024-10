Paulo Ney é eleito prefeito de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Paulo Ney de Castro Júnior, do PSDB, foi eleito prefeito de Poços de Caldas com 28.861 votos, representando 38,44% dos votos válidos. O resultado oficial foi confirmado por volta das 19 horas, durante a transmissão ao vivo da TV Poços. Paulo, liderou a apuração desde o início, mantendo-se à frente dos demais candidatos.

Ele tomará posse em janeiro de 2025, ao lado do vice-prefeito Dr. Eduardo Januzzi, médico cardiologista. Paulo Ney, de 44 anos e natural de Poços de Caldas, é casado e pai de quatro filhos. Sua trajetória política começou como coordenador de imprensa entre 2017 e 2020, seguido pela função de secretário de comunicação de 2020 a 2021. Desde 2022, ocupava o cargo de secretário de governo, coordenando as atividades administrativas e políticas do município.

A festa pela vitória começou cedo, assim que as primeiras urnas foram fechadas. Simpatizantes e eleitores se dirigiram ao comitê oficial na Rua Marechal Deodoro, onde uma multidão celebrou com bandeiras, fogos de artifício e muito entusiasmo, mesmo antes da divulgação oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Marcelo Heitor, do PL, ficou em segundo lugar, com 23,39% dos votos. O Dr. Eloisio ocupou a terceira posição, seguido por Ulisses Guimarães em quarto. A eleição em Poços de Caldas registrou uma abstenção de 32,67%, com 4,51% de votos em branco e 5,59% de votos nulos.