PCMG conclui inquérito de homicídio em república

Com a prisão de um homem de 23 anos, no dia 21 do último mês, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta segunda-feira (6), o inquérito policial que apurou a morte de um jovem, de 26 anos, em uma república de estudantes localizada em Poços de Caldas, Sul do estado. Na última sexta-feira (3/3), mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência no centro da cidade, onde foram recolhidas munições de arma de fogo.

Relembre o caso

Na noite do dia 1º de novembro do ano passado, quatro suspeitos foram expulsos de um bar localizado ao lado da república, situada na Rua da Saudade, bairro São Geraldo, e entraram em conflito com estudantes. Durante a briga, os investigados pularam o muro do imóvel e a vítima foi atingida com uma faca nas costas, morrendo no local.

Os suspeitos conseguiram entrar na casa, danificaram o imóvel, além de diversos móveis e eletrodomésticos, e ainda continuaram a ameaçar os moradores da república. Antes de fugir, o quarteto levou bens pessoais das vítimas, como carteiras e celulares. No mesmo dia, três deles foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

Investigações

O suspeito foragido, que seria o executor do homicídio, conforme relato de testemunhas e das vítimas, foi identificado pela PCMG com o início das apurações e um mandado de prisão preventiva, expedido contra ele.

Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil descobriu um novo endereço e um mandado de busca e apreensão foi representado novamente contra o suspeito. Ele foi preso pela Polícia Militar durante as festividades do Carnaval, e, na última sexta-feira (3/3), a PCMG cumpriu a ordem judicial de buscas no Centro da cidade, onde ele estaria residindo. No imóvel, os policiais civis apreenderam munições de arma de fogo.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça.

Beatriz Aquino