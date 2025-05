PCMG deflagra Operação NarcoSul e prende sete suspeitos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (23), a Operação NarcoSul, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro na região Sul do estado e em municípios paulistas.

A ação resultou na prisão de sete pessoas e no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Poços de Caldas (MG), São João da Boa Vista (SP) e Vargem Grande do Sul (SP).

Mais informações sobre a operação serão divulgadas durante uma coletiva de imprensa marcada para a tarde desta sexta-feira, na Delegacia Regional de Poços de Caldas. A coletiva será conduzida pelo delegado Cleyson Rodrigo Brene, responsável pela investigação.

