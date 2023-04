PCMG deflagra operação repique, e cumpre mandados de busca e prisão em Nova Resende

Na manhã desta terça feira a Polícia Civil deu cumprimento a 8 mandados de busca e cinco mandados de prisão em diversos bairros na cidade de Nova Resende, no Sul de Minas.

A ação é a segunda fase de uma investigação no combate ao tráfico de drogas na cidade, decorrente de um flagrante de tráfico ocorrido a cerca de dois meses.

Foram cumpridos no total 8 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão, já restando um dos alvos preso, os demais suspeitos receberam voz de prisão e serão encaminhados ao presídio de Guaranesia.

O Delegado Manoel Nora comentou a ação“o combate ao crime de tráfico de drogas é prioridade da ação policial, vez precursor de uma diversidade de crimes perifericos”.

O Delegado Fabiano Mazzarotto Gonçalves, responsável pela Regional de Guaxupé ainda pontuou “vemos a importância do acompanhamento dos criminosos contumazes pela equipe da Polícia Civil, sendo que todos os presos da ação de hoje são reincidentes no crime de tráfico”

Fonte: Polícia Civil

Beatriz Aquino

