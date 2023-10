Peça Recortes de Beatriz Aquino é selecionada para fazer parte do Festival Satyrianas em São Paulo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O espetáculo teatral Recortes – A Mulher e seu corpo público de Beatriz Aquino e que tem Nando Gonçalves na direção, foi selecionado para fazer parte do Festival Satyrianas em São Paulo. Um tradicional festival de teatro da capital Paulista. No seu 24o ano, o Satyrianas conta com a participação de artistas de diversos lugares do Brasil oferecendo atrações para um público de 50 mil espectadores, ao longo de 78 horas ininterruptas de programação que inclui teatro, música, dança, circo, literatura e muito mais.

Com o tema ‘Não sou de resistir, sou de reexistir’ a edição desse ano homenageia o grande diretor e ator de teatro Zé Celso Martinez. A apresentação da peça que estreou em Poços de Caldas a partir de recursos do edital da Secretaria de Cultura da cidade, vai acontecer no sábado, dia 14, às 17hs.

A peça Recortes é um mapeamento sensível da realidade de mulheres que sofreram abuso e visa levar ao público reflexões sobre o corpo feminino na sociedade e a apropriação pública desse corpo.

Com texto e argumentação da própria escritora e atriz, a peça traz, a partir de relatos verídicos

de mulheres que sofreram abusos sexuais, uma crítica social sobre a desvalorização do feminino, o descaso e a naturalização dos abusos sofridos por esse corpo.

Um recorte cirúrgico sobre a violência contra a mulher e suas muitas nuances; O silêncio, o medo, a culpa e a pressão da sociedade para que essas mulheres continuem caladas. Um mergulho profundo. Uma viagem emocionante.