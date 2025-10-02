Pedágios nas rodovias do Sul de Minas terão reajuste a partir de 9 de outubro; veja novos valores

02out

Pedágios nas rodovias do Sul de Minas terão reajuste a partir de 9 de outubro; veja novos valores

Por Notícias

Atualizado em 2 de outubro de 2025

A partir da 0h do dia 9 de outubro, entram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio nas rodovias administradas pela EPR Sul de Minas, conforme deliberação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais (ARTEMIG), publicada no dia 1º de outubro.

A revisão tarifária anual, prevista em contrato, tem como objetivo assegurar a continuidade dos serviços de operação, manutenção e realização de obras, garantindo mais segurança, conforto e qualidade para os usuários das rodovias.

Novos valores de pedágio

A tarifa para veículos de passeio terá um aumento de R$ 9,60 para R$ 10,10, reajuste alinhado com o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses. Os novos valores serão divulgados nas praças de pedágio e no site da concessionária.

Confira os valores atualizados por categoria:

  • Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas: R$ 5,05

  • Veículos de passeio: R$ 10,10

  • Veículos comerciais (caminhões e ônibus): de acordo com o número de eixos

Desconto de até 98% para usuários frequentes

Motoristas de veículos leves que utilizam TAGs eletrônicas podem economizar até 98% no valor do pedágio, por meio do Desconto ao Usuário Frequente (DUF). O benefício é aplicado automaticamente a partir da segunda passagem no mesmo sentido e na mesma praça durante o mês.

Apesar da vantagem, cerca de 49% dos motoristas elegíveis ainda não utilizam o DUF, que pode ser ativado junto às operadoras de TAGs credenciadas, proporcionando economia e mais agilidade para quem utiliza a rodovia diariamente.

Investimentos e melhorias nas rodovias

Desde março de 2023, a EPR Sul de Minas é responsável pela administração de 454,3 km de rodovias. Nesse período, já foram investidos mais de R$ 526 milhões em obras, manutenção e serviços de atendimento aos usuários.

A malha viária sob concessão conecta 22 municípios estratégicos para o turismo, agronegócio e indústria, beneficiando diretamente mais de 713 mil pessoas. Além disso, o programa de concessão já gerou mais de 2 mil empregos diretos e indiretos e destinou mais de R$ 14 milhões em ISSQN aos municípios atendidos.

Entre as principais ações de melhoria realizadas entre janeiro e agosto de 2025, destacam-se:

  • Redução de 14% na letalidade de acidentes, resultado da restauração de pavimentos, instalação de defensas metálicas, tachas refletivas e revitalização da sinalização.

  • MG-290, em Borda da Mata: correção de curvas críticas, aumentando a segurança do trajeto.

  • Travessia urbana de Jacutinga: construção de rotatória, instalação de nova iluminação e faixas de pedestre para maior organização do trânsito local.

Atendimento 24 horas nas rodovias

A EPR Sul de Minas oferece atendimento médico e mecânico 24 horas, disponível pelo telefone 0800 290 0459. Nos últimos dois anos, foram realizados mais de 12 mil atendimentos, incluindo socorro médico, auxílio mecânico e remoções por guincho.

“Nosso compromisso é salvar vidas, garantir uma mobilidade mais segura e promover uma boa convivência no trânsito para toda a região. Com nossa expertise e solidez, começamos pelas rodovias mais críticas, realizando melhorias que já transformam o dia a dia dos usuários. Agora, avançamos para uma nova etapa, voltada a gerar benefícios duradouros, incentivar o desenvolvimento sustentável e promover prosperidade compartilhada para todos que vivem e circulam por aqui”, afirma a diretora-executiva da EPR Sul de Minas, Érica Kawatake.

Mais informações sobre os serviços, descontos e obras em andamento estão disponíveis no site oficial da EPR Sul de Minas.

