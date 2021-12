Pedal Solidário é realizado neste final de semana, em Poços de Caldas

Neste domingo (12) acontece mais edição do Pedal Solidário. A concentração vai ser às 8h, na Praça do Museu, ao lado da Urca. O objetivo é arrecadar alimentos e brinquedos para famílias carentes. Quem participar pode dar um quilo de alimento não perecível e/ou um brinquedo.

Também é possível entregar doações em dois locais da cidade, até o dia 20 deste mês: Officina 8 Bike Coffee (rua Junqueiras, 200), das 9h às 13h, e IF Sul de Minas (avenida Dirce Pereira Rosa, 300, Jardim Esperança), das 7h às 19h. Os alimentos e brinquedos arrecadados vão ser entregues a famílias atendidas pela Campanha Natal Sem Fome e pelo projeto Família Belém.

Na Urca, haverá alongamento e dança antes do passeio ciclístico, que vai seguir pela avenida João Pinheiro. O uso de máscara é obrigatório. O Pedal Solidário é realizado pelo Pedalife e tem apoio da Prefeitura.

