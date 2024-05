Pedra fundamental do novo presídio de Poços de Caldas é lançada

Na manhã desta terça-feira, 28, foi lançada a pedra fundamental que marca o início das obras do novo presídio de Poços de Caldas. O novo espaço ampliará o sistema prisional mineiro com 628 vagas adicionais.

A construção ocorrerá em uma área situada na Rodovia BR-146, estrada que conecta Poços de Caldas a Andradas. De acordo com o governo de Minas Gerais, a unidade será uma referência em tecnologia, automação e ressocialização de detentos.

O presídio resulta de um termo de compromisso firmado em maio de 2020 entre o governo de Minas Gerais, o Ministério Público e a empresa Vale. A unidade seguirá o modelo do presídio de Lavras.

O termo de cooperação, que será firmado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a Vale S.A. e o município, abrange obras de saneamento básico e energia elétrica para a infraestrutura extramuros, com um prazo de conclusão de 26 meses.

