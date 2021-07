PEITO DE FRANGO COM MEL E QUEIJO PARMESÃO

INGREDIENTES

1 peito de frango em tiras grossas

1 xícara de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 ovos batidos

Óleo para fritar

TEMPERO

1 colher de sopa rasa de páprica picante

2 colheres de sopa rasas de molho mostarda

2 colheres de sopa rasa de mel

1 colher de sobremesa rasa de pimenta calabresa seca

1 colher de sobremesa rasa de açafrão da terra

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 limão

Sal a gosto

PREPARO

Misture todos os temperos. Deixe o frango marinar mergulhado na mistura por quinze minutos.

Misture a Farinha com o parmesão ralado.

Escorra cada filé, passe pelo ovo batido, empane na mistura de farinha e parmesão e frite em óleo abundante temperatura média até dourar.

Sirva acompanhado de arroz branco e brócolis ou aspargos salteados.

