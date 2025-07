Pequena Luíza, grande batalha: sua ajuda pode transformar essa história

Atualizado em 23 de julho de 2025

Ajude a pequena Luíza: menina de 3 anos com síndrome de Rett precisa de equipamentos essenciais para o tratamento

A Luíza tem apenas 3 aninhos e enfrenta uma grande batalha desde muito cedo. Ela foi diagnosticada com síndrome de Rett, uma condição neurológica rara que atinge quase exclusivamente meninas. Causada por uma mutação no gene MECP2, a síndrome compromete o desenvolvimento motor, da fala e da comunicação, exigindo cuidados intensivos e apoio constante no dia a dia.

No caso da Luíza, os primeiros sinais surgiram por volta de 1 ano de idade. Foi a equipe da creche quem percebeu que algo não estava dentro do esperado. Desde então, ela vem sendo acompanhada por especialistas e faz terapias intensivas para melhorar sua qualidade de vida.

Atualmente, Luíza realiza sessões de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e equoterapia, de segunda a sábado. Muitas dessas terapias são custeadas pela mãe, que é solo e arca sozinha com as despesas do tratamento, o que representa um grande desafio financeiro.

Para continuar oferecendo o suporte necessário, a família está organizando uma vaquinha online e também um bingo beneficente, que acontecerá no dia 9 de agosto, sábado, às 14h, na escola Caic, no Parque Esperança.

O objetivo é arrecadar fundos para a compra de dois equipamentos fundamentais:

Cadeira de rodas adaptada – avaliada em mais de R$ 23 mil

Andador de suporte posterior – com custo aproximado de R$ 5 mil

Esses recursos vão proporcionar mais conforto, segurança e autonomia para a pequena Luíza em seu dia a dia.

Como ajudar:

Contribuições pela vaquinha online a partir de R$ 25:

https://www.vakinha.com.br/5534690

Doações via Pix:

Chave: apoieospassosdaluiza@gmail.com

Acompanhe e compartilhe pelo Instagram:

@fernanda_e_luiza – onde a mãe, Fernanda, divulga atualizações sobre a vaquinha, o bingo beneficente e o dia a dia da Luíza.

Toda ajuda é bem-vinda. Vamos juntos apoiar os passos da Luíza!