Pequenos negócios mineiros estimulam ações de promoção à diversidade

Pesquisa inédita realizada pelo Sebrae Minas traçou o perfil dos empreendedores e suas percepções sobre o tema diversidade, equidade e inclusão no meio corporativo

Os pequenos negócios mineiros têm, cada vez mais, entendido a importância e investido em ações de diversidade dentro das empresas. De acordo com a pesquisa “Diversidade, Equidade e Inclusão”, realizada pelo Sebrae Minas, 50% das pessoas entrevistadas acreditam que o tema é muito relevante, e 66% afirmam que estimulam ações de promoção a diversidade em suas empresas. A pesquisa inédita ouviu 1.126 empreendedores de todo o estado, entre os meses de maio e junho de 2023.

Segundo o levantamento, entre as pessoas que afirmaram promover ações de diversidade, a maioria (66%) disse que investe em iniciativas voltadas para a igualdade racial. Em seguida, 45% afirmaram que estimulam ações a fim de promover a igualdade de gênero, 40% visando a inclusão de pessoas mais velhas, e 28% voltadas aos direitos LGBTQIAPN+.

“Diante de todas as mudanças ocorridas na sociedade, é fundamental estimular o debate e conscientizar sobre a relevância do tema diversidade, equidade e inclusão, especialmente no meio corporativo. O objetivo da pesquisa foi analisar o perfil das pessoas empreendedoras em Minas Gerais e compreender suas percepções sobre o tema, visando apoiá-las na implementação de estratégias e ações voltadas aos públicos desfavorecidos e minorizados da sociedade”, destaca o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva.

Resultados

De acordo com a pesquisa, 66% das pessoas entrevistadas realizam algum tipo de ação de promoção à diversidade. No entanto, vale observar que a maioria dos entrevistados(as) (77%) afirmou que não possui nenhum produto ou serviço em sua empresa voltado especificadamente para o público minoritário (LGBTQIAPN+, pessoas com deficiências, de corpos diferentes, negras ou mais velhas). Quando perguntados sobre a importância do tema diversidade dentro das organizações, 50% afirmaram que é muito relevante, e apenas 12% disseram que este é um tema irrelevante ou pouco relevante.

A pesquisa perguntou, ainda, qual era a primeira ideia que vinha à cabeça sobre o tema diversidade no âmbito corporativo. A ideia que preponderou foi a de que “somos todos iguais”, apontada por 47% dos entrevistados (as). Apenas 11% afirmaram nunca ter parado para pensar a respeito e 3% acreditam que é um tema da moda e que logo passará.

Outro dado que chama atenção é que metade das pessoas entrevistadas afirmaram que possuem funcionários(as) ou prestadores(as) de serviços. Dentre essas, apenas 53% incluem algum tipo de diversidade no seu quadro de profissionais. Dentre os tipos de diversidade mais contemplados estão: racial (69%), etária (51%), gênero (47%) e LGBTQIAPN+ (42%).

“Tais resultados sinalizam que os empreendedores(as) compreendem e valorizam a temática da diversidade no âmbito corporativo, mas ainda há muito o que se avançar, no sentido de adotar ações mais concretas, como políticas para a inserção de grupos minorizados no quadro de funcionários, ou a criação de produtos ou serviços para o público diverso”, destaca o presidente. “A pluralidade e a diversidade de pessoas trazem novas perspectivas e soluções para as empresas, contribuindo para o aumento da criatividade e inovação, e para a construção de um mercado e economia mais inclusivos”, acrescenta.

Perfil das pessoas empreendedoras em Minas Gerais

Em relação ao perfil das pessoas donas de negócios, a pesquisa revelou que a grande maioria (96%) é cisgênero. Apenas 4% são pessoas trans ou não binárias. Em relação a orientação sexual, 90% são heterossexuais e 6% são homossexuais, bissexuais ou pansexuais. A maioria das pessoas que empreendem se autodeclaram negras (49%) – sendo 38% pardas e 11% pretas – e 48% se declararam brancas.

Além disso, 97% das pessoas entrevistadas responderam que não pertencem ao grupo de pessoas com deficiência (PCD), e, nos 3% que possuem alguma deficiência, as mais citadas foram deficiência visual, seguido de deficiência física e espectro autista.

Ações do Sebrae Minas

O Sebrae Minas compreende a importância de estimular ações em prol da diversidade. Por isso, a instituição desenvolveu o programa Sebrae de Plurais, que busca sensibilizar, conscientizar, debater e promover a diversidade, a equidade e a inclusão, no âmbito interno, com os colaboradores, e nas relações com fornecedores e clientes da instituição.

Entre as ações do programa, o Sebrae se empenha em promover encontros, congressos e seminários para debater o tema, além de iniciativas como o programa Sebrae Delas, que visa apoiar e fomentar o empreendedorismo feminino; e o projeto social do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ), da Escola do Sebrae, que oferece o curso técnico em Administração gratuito para jovens da rede pública, em sua maioria jovens da periferia, pessoas negras e mulheres, além de grupos de pessoas com deficiência (PCD).

“Essas e outras ações visam estruturar uma cultura organizacional inclusiva e contribuem para alcançarmos o nosso propósito, de impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas”, ressalta Marcelo.

Acesse a pesquisa completa, clicando aqui.

*A pesquisa “Diversidade, Equidade e Inclusão” foi realizada pelo Sebrae Minas entre os dias 25 de maio e 06 de junho de 2023, com 1.126 empreendedores de todo o estado, entre microempreendedores individuais (MEI) e donos(as) de micro e pequenas empresas (MPEs).