Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PERAS COM CAFÉ E LICOR & LOMBO RECHEADO COM ERVAS

INGREDIENTES DAS PERAS

4 peras firmes

3 xícaras de chá de leite

2 xícaras de chá de açúcar cristal

1 xícara de chá de creme de leite fresco

1 xícara de chá de café forte sem açúcar

PREPARO

Corte as peras ao meio no comprimento, retire as sementes preservando os talos, descasque, cozinhe no leite com uma de xícara de açúcar até amaciares e retire as peras. Derreta uma xícara de açúcar em uma panela até o ponto de caramelo junte o café com cuidado e ferva mexendo até dissolver, acrescente o licor, junte essa calda ao leite do cozimento mais o creme de leite, ferva até o ponto de calda encorpada, (caso a calda talhe, bata no liquidificador e volte para a panela) cubra as peras com essa calda e deixe esfriar.

INGREDIENTES DO LOMBO

4 postas de lombo de porco com três centímetros de espessura

4 fatias de mozarela para rechear

2 cenouras em tirinhas

200 gr. de vagem

4 dentes de alho picados

1 cebola fatiada

1 colher de sopa cheia de sálvia fresca picada

1 colher de sopa cheia de hortelã fresca picada

1 colher de sopa cheia de alecrim fresco picado

1 colher de sopa cheia de manjericão fresco picado

Sal, limão, tomates cereja e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Com auxílio de uma faca de ponta abra cada posta feito envelope tempere com sal e limão e grelhe em um filete de óleo somente até dourar externamente. Recheie cada posta com uma fatia de mozarela passe cada uma pelas ervas todas misturadas e asse coberto com papel alumínio por vinte minutos. Doure o alho e cebola em azeite para refogar os legumes que já devem estar escaldados e sirva o lombo acompanhado dos legumes e arroz branco.