Perícia avalia condições de cavalos que trabalham nas charretes de Poços de Caldas

Uma perícia está sendo realizada nas charretes de Poços de Caldas para avaliar as condições dos cavalos que desempenham essa atividade. A ONG “Os Animais Importam” solicitou, por meio de uma ação processual, a avaliação técnica para verificar alegações de maus-tratos e os danos causados pela atividade.

A perita, nomeada pela Justiça, está conduzindo a análise, acompanhada por veterinários, representantes da ONG e dos charreteiros. Durante a perícia, estão sendo verificadas as condições dos animais, o alojamento, os trajetos percorridos e os impactos do trabalho. O processo ocorre nesta sexta-feira, 21, e continuará no sábado, 22, com o objetivo de fornecer um parecer técnico ao Judiciário sobre a situação do serviço de tração animal em Poços de Caldas.

Nenhum representante da Prefeitura compareceu à avaliação.