Período de chuva atrasa coleta de lixo

A Prefeitura de Poços de Caldas informou que a coleta de lixo atrasou nesta quarta-feira (18), devido a problemas na estrada que leva à área de Transbordo do Lixo ocasionados pelas chuvas intensas durante 25 dias seguidos que levou à deterioração da estrada de terra na zona rural que dá acesso ao local.

Na terça-feira (17), caminhões e carretas que trafegavam pela estrada ficaram atolados, bloqueando a passagem dos caminhões de lixo. Diante do exposto, não foi possível que os caminhões descarregassem o lixo no transbordo.

As equipes da Prefeitura trabalharam em uma força-tarefa para melhorar a drenagem da via visando a liberação da estrada que já foi desobstruída e o acesso ao Transbordo liberado.

O serviço de coleta de lixo foi normalizado na tarde de quarta-feira e os caminhões já estão em rota prestando o serviço.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatrz Aquino

