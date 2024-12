Pernil com arroz e ervilha & Pãezinhos com avelã e uvas passas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO PERNIL

1 kg de pernil de porco em cubos grandes

3 limões taiti (somente o suco)

1 ½ xícaras de chá de arroz cru

1 xícara de chá de ervilhas secas já cozidas em água

Sal, óleo vegetal e água a gosto

PREPARO

Refogue o pernil em caçarola com um filete de óleo, sal e suco de um limão até começar a dourar, então vá pingando água e mexendo até completar o cozimento só então esprema o restante do suco de limão mexendo sempre. Prepare o arroz normalmente fritando com óleo e alho então junte a lentilha já ao dente, cubra com água e cozinhe até amaciar.

Sirva os cubos de pernil acompanhado do arroz, tutu de feijão e couve rasgada refogada em alho, óleo e tomate picado.

INGREDIENTES DOS PÃEZINHOS

2 xícaras de chá de leite de vaca

1 xícara de chá de açúcar refinado

2 colheres de sopa de baunilha

1 colher de sopa de banha vegetal

2 ovos

1 colher de sopa de manteiga

20 gr. de fermento biológico seco

3 maçãs descascadas e picada

1 xicara de chá de uvas passas brancas

50 gr. de avelãs trituradas

PREPARO

Comece misturando as partes líquidas, manteiga, banha, ovos batidos, leite fermento e junte a farinha aos poucos amassando sempre até obter uma massa lisa e macia, cubra com um pano e deixe descansar por uma hora. Abra com bem fina com rolo, corte em quadrados de dez centímetro, distribua as uvas, avelãs maçãs enrole os pãezinhos cubra novamente com um pano e espere crescer por mais uma hora e asse em forno quente até começar a dourar. Sirva os pãezinhos regados com a calda.

INGREDIENTES DA CALDA DE COBERTURA

2 xícaras de chá de açúcar refinado

4 colheres de sopa de leite de vaca

PREPARO

Dissolva açúcar com o leite morno e pronto