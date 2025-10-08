Perseguição policial termina com homem preso por tráfico de drogas em Poços

Atualizado em 8 de outubro de 2025

Um homem de 24 anos foi preso na noite desta terça-feira, 07, por tráfico de drogas após tentar fugir da Polícia Militar durante uma operação no bairro Village São Luiz.

Segundo a PM, o suspeito desobedeceu a uma ordem de parada enquanto pilotava uma motocicleta na Rua João Gouveia. Ele fugiu em alta velocidade, trafegando pela contramão e colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas. Durante a perseguição, o condutor ainda tentou jogar a moto contra a viatura policial, forçando os militares a utilizarem munição de impacto controlado (bala de borracha) para conter a ameaça. Os disparos não atingiram o suspeito.

Após perder o controle do veículo e cair, o homem tentou escapar a pé, mas foi localizado e preso dentro de uma residência nas proximidades.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o autor R$ 259 em dinheiro, 5 comprimidos de ecstasy, 2 porções de haxixe e 5 buchas de maconha, todos prontos para comercialização. A motocicleta utilizada na fuga também foi apreendida.

O homem foi encaminhado ao hospital para exame de corpo de delito e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e direção perigosa.