Perseguição policial termina em tentativa de homicídio contra militar em serviço

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, 05, uma operação de fiscalização de trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais na LMG 880, km 95, em Botelhos/MG, próximo ao Shopping Poços de Caldas, resultou em uma intensa perseguição, culminando em uma tentativa de homicídio contra um militar em serviço.

A ação teve início quando uma equipe da Polícia Militar Rodoviária observou um comportamento suspeito por parte do condutor de um veículo VW/Gol, cor verde. Ao receber ordem de parada, o condutor, acompanhado por um passageiro, ignorou as autoridades e acelerou bruscamente em direção ao Shopping Poços de Caldas.

As autoridades prontamente iniciaram a perseguição, coordenando seus esforços para interceptar o veículo em fuga. A alta velocidade do automóvel levou a perseguição além das fronteiras de Minas Gerais, cruzando a divisa em direção à cidade de Divinolândia, SP, através da Serra do Campestrinho.

O desfecho ocorreu no distrito de Campestrinho, onde o veículo acessou uma estrada vicinal. As autoridades, em coordenação via rádio, mobilizaram apoio de outras viaturas, enquanto uma equipe do Policiamento de Meio Ambiente montava um cerco estratégico.

No momento da abordagem, o condutor não hesitou em usar o veículo como arma, direcionando-o contra um policial militar. Por sorte, o oficial conseguiu evitar o impacto direto, sofrendo apenas ferimentos leves na perna. Posteriormente, o veículo colidiu com uma viatura policial.

Em resposta ao ataque iminente, o comandante da guarnição se viu obrigado a disparar sua arma de fogo, atingindo o condutor no rosto e em uma das mãos. O suspeito, identificado como J.A.N, de 35 anos, foi detido e encaminhado ao hospital de Divinolândia sob custódia policial. O passageiro, J.H.C, de 32 anos, também foi detido e conduzido à Delegacia de Plantão de São João da Boa Vista.

As autoridades tomaram todas as medidas cabíveis, resultando na prisão do condutor por tentativa de homicídio, na apreensão do veículo e na lavratura de oito autuações de trânsito.