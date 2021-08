Pesagem de caminhões volta a ser realizada em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) retoma, a partir desta terça-feira (24), a pesagem de caminhões em duas rodovias mineiras. As balanças, que vão funcionar 24 horas por dia, ficam no km 299 da MGC-135, em Mirabela, no Norte de Minas, e no km 20 da LMG-877, em Poços de Caldas.

As pesagens nessas praças estavam suspensas desde o fim do contrato, em 2014. A ação terá caráter educativo até 1/9, quando começam a ser aplicadas multas para quem estiver com carga acima do limite permitido.

De acordo com o diretor de Operação Viária do DER-MG, Anderson Tavares Abras, o período de fiscalização em caráter educativo é importante para alertar os caminhoneiros e as empresas de transporte de carga sobre a retomada da pesagem.

Na avaliação do diretor, o transporte de carga com excesso de peso é o principal fator de desgaste do pavimento, reduzindo a sua vida útil e prejudicando a qualidade das rodovias. “Um caminhão com carga acima da permitida fica instável nas curvas e desgasta o asfalto prematuramente, o que pode gerar acidentes com outros veículos”, acrescenta Abras.

Atualmente, quatro balanças estão em operação em rodovias sob gestão do DER-MG: duas no Sul do estado, perto de Pouso Alegre, na MG-290 e na MG-197. As demais estão na MG-050, em Carmo do Cajuru (Centro-Oeste) e São Sebastião do Paraíso (Sul).

Conservação

As balanças são aliadas na conservação do pavimento das rodovias ao flagrar caminhões com carga mais pesada que o permitido pela legislação de trânsito. No Código de Trânsito Brasileiro, esses limites variam conforme o porte do caminhão e a quantidade de eixos.

É importante destacar que o condutor que não entrar no posto de pesagem, conforme manda a legislação, comete infração grave, gerando multa e perda de pontos na Carteira de Habilitação.