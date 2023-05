Pesquisa de preços da cesta básica pelo Procon indica queda de 5,10% nas carnes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A nova pesquisa de preços da cesta básica feita no fim de abril pelo Procon indicou uma queda de 5,10% no preço das carnes, em relação ao mês anterior. Apesar disso, houve uma leve alta no preço da alcatra (R $1,64) e da coxa e sobrecoxa de frango (R$ 0,61).

Caiu o preço do contrafilé KG (-R$3,82), da costela bovina (- R$3,49) e do coxão mole (-R$3,32). No acumulado do ano, a queda no preço das carnes foi de 7,73%.

Já os outros itens da cesta básica tiveram pequena alta de 1,87% em relação à última pesquisa. A vilã foi maçã fugi, que teve alta de R$ 4,87. Também subiram: tomate (R$ 2,80), pão francês (R$ 1,23), açúcar cristal (R $0,57) e sabão em pó (R$ 0,49). Tiveram queda: mamão papaia (R$ 3,24), alho (R$ 1,44), óleo de soja (R$ 0,84), achocolatado (R$ 0,55) e papel higiênico (R$ 0,51).

No acumulado do ano, houve queda de 0,05%.

A pesquisa do Procon abrangeu 11 supermercados e atacarejos de Poços de Caldas. Confira a pesquisa completa no link abaixo.