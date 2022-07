Pesquisa do Procon aponta aumento nos produtos da cesta básica

O Procon divulgou a nova pesquisa do mês sobre os itens que compõem a cesta básica. O levantamento foi feito entre os dias 22 e 24 de junho e indicou um aumento geral de 0,97% em relação a maio. Já o acumulado de ano foi de 15,01%.

O órgão de defesa do consumidor pesquisou em onze supermercados e atacarejos de Poços. Subiram mamão papaia (R$ 4,52 mais caro), alho (R$ 1,86), achocolatado (R$0,51), margarina (R$ 0,35) e desinfetante (R$ 0,51).

Tiveram redução de preço tomate (menos R$ 1,94), açúcar cristal (R$ 0,52), arroz (R$ 0,52) e xampu (R$ 0,30). Já entre as carnes, subiu a costelinha suína KG (R$ 1,53 mais cara) e o coxão mole (R$ 0,73). O contra-filé caiu (R$ 2,60) e o músculo também (R$ 2,33).

